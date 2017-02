Lego-Blues im Fledermauskostüm

2014 war „The Lego Movie“ einer der Überraschungshits des Kinojahres. Frech, mit Augenzwinkern und gespickt mit jeder Menge subversivem Humor. Kritikerlob und fast 500 Millionen Dollar Einspielergebnis regten die Vorstellungskraft an. Klar, dass da ein filmischer Ableger nicht lange auf sich warten ließ. In „The Lego Batman Movie“ wandert das Spielsteineuniversum nach Gotham, wo es Batman mit einer All-Star-Gruppe von Superschurken aufnimmt. Und wie der Mann im Fledermauskostüm, so müht sich auch dieses Spin-off redlich ab.

Lesen Sie mehr …