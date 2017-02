US-Berufungsgericht befasst sich mit Einreisestopp

Ein US-Berufungsgericht hat die Anhörung über die Wiederaufnahme des umstrittenen Einreisestopps aus sieben islamisch geprägten Ländern für heute angesetzt. Die Anwälte der gegen die Anordnung von US-Präsident Donald Trump klagenden Bundesstaaten Minnesota und Washington sowie die Vertreter des US-Justizministeriums wurden zur Aussage vor der Berufungskammer in San Francisco geladen.

Trump verteidigt Dekret

Der von Trump verhängte Einreisestopp hatte einen Aufschrei in den USA und internationale Kritik ausgelöst. Ein Bundesrichter hatte ihn am Freitag auf Klage der beiden Bundesstaaten vorläufig ausgesetzt. Trump, der den Bundesrichter als „sogenannten Richter“ beschimpft hatte, verteidigte seinen Einreiseerlass erneut.

„Radikale islamistische Terroristen sind entschlossen, unser Heimatland anzugreifen, so wie sie es am 11. September getan haben“, sagte er bei einem Besuch des Zentralkommandos des US-Militärs in Tampa. Er wolle es „Leuten, die uns und unser Land zerstören wollen“ nicht erlauben, in die USA zu kommen.

Neben zahlreichen US-Unternehmen haben sich auch viele Politiker den Protesten gegen die Einreisesperre angeschlossen, zuletzt die beiden früheren Außenminister John Kerry und Madeleine Albright.