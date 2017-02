Entschuldigung „könnte dauern“

Dass der Fox-News-Moderator Bill O’Reilly in einem Interview mit US-Präsidenten Donald Trump dessen russischen Amtskollegen Wladimir Putin einen „Mörder“ genannt hat, will der Kreml nicht auf sich sitzen lassen und verlangt eine Entschuldigung. Die könnte „aber eine Weile“ auf sich warten lassen, antwortete O’Reilly, er arbeite daran: „Fragen Sie mich noch einmal so gegen 2023.“ Trump, der gern Sympathie für Putin bekundet, sagte in dem Interview: „Wir haben viele Mörder. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?“

