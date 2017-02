Bundesliga: Coach Scherb hat mit Altach einiges vor

Der neue Trainer Martin Scherb hat sich bei Tabellenführer SCR Altach schon gut eingelebt und fiebert dem Wiederbeginn der Meisterschaft am Wochenende entgegen. Viel Grund zu Änderungen gab es für den Niederösterreicher beim Spitzenreiter nicht, aber es wurde im Training doch an den Details gefeilt. „Eine Alternative mehr in petto schadet nie“, sagte Scherb, der seine Ziele für das Frühjahr nicht in Zahlen fassen wollte.

