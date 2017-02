Bibliotheken erleben Aufschwung

In Niederösterreich sind in den vergangenen fünf Jahren 53 Bibliotheken neu eröffnet oder renoviert worden. Weitere Revitalisierungen sind geplant. Die Entlehnungen der Bücher und die Nutzerzahl der Büchereien steigen stetig an.

