Ski-WM: Hirscher bleibt vor Super-G Realist

Marcel Hirscher gibt morgen in St. Moritz sein WM-Debüt im Super-G (12.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream). Der Salzburger ist einer von fünf Österreichern, die für einen erfolgreichen Herren-Auftakt in der Schweiz sorgen sollen. Auch wenn der Technikspezialist auch im Super-G bisher immer wieder Erfolgserlebnisse feiern durfte, zählt er sich nicht zu den heißesten Medaillenkandidaten. „Meine Aufgabe ist es, Realist zu bleiben“, so Hirscher - auch in Sachen fünfmal Edelmetall.

Mehr dazu in sport.ORF.at