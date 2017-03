„Versöhnung“ und viele offene Fragen

Mit der Februarrevolution und der Oktoberrevolution jähren sich heuer gleich zwei zentrale Ereignisse der russischen Geschichte zum 100. Mal, mit denen sich die Führung im Kreml sichtlich schwertut. So scheint das Revolutionsjahr 1917, in dem laut Präsident Wladimir Putin eine „Zeitbombe“ unter das „Gebäude Russland“ gelegt worden sei, nicht in das bisher geförderte Geschichtsbild zu passen. Mit dem Leitmotiv „Versöhnung“ legte Putin immerhin die Marschrichtung für die anstehenden Gedenktage fest - ob und wie diese vom offiziellen Russland begangen werden, bleibt offen.

Lesen Sie mehr …