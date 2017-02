Einbruch bei Nobelpreisträger - Urkunde gestohlen

Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi (63) sind bei einem Einbruch in seine Wohnung in Neu-Delhi sein Zertifikat und eine Nachbildung der Auszeichnung gestohlen worden. Das bestätigte die Polizei. Der indische Aktivist für Kinderrechte hatte den Preis im Jahr 2014 erhalten, zusammen mit der damals erst 17 Jahre alten Malala Yousafzai aus Pakistan.

Den Angaben zufolge brachen Unbekannte in der Nacht auf heute in die leer stehende Wohnung Satyarthis ein. Er hielt sich zur Zeit des Einbruchs auf einer Konferenz in den USA auf.