Mitterlehner „sieht das Problem nicht“

In Kärnten sorgt seit Tagen ein neuer Sprachenstreit für Aufregung. In der geplanten neuen Landesverfassung sollten auch die Slowenen Erwähnung finden. Nun zieht die ÖVP ihr Einverständnis zurück und viel Kritik auf sich. ÖVP-Landeschef Christian Benger argumentiert, dass „einsprachige Kärntner“ benachteiligt werden könnten. „Blödsinn“, kontert Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Auch die Bundes-ÖVP versteht den Schwenk nicht, wie Parteichef Reinhold Mitterlehner am Dienstag sagte.

