Retrospektive zum 80er

Ein Schwimmer mit weißer Unterhose in einem Pool, am Beckenrand steht ein zweiter Mann in rotem Jackett und weißer Hose und schaut ihm zu. David Hockney beherrschte es wie kein anderer, Glamour und Coolness, Homoerotik und kalifornische Sonne in seinen Bildern einzufangen – und das ist noch lange nicht alles. Die Londoner Tate Britain widmet ihm jetzt zum 80. Geburtstag eine Ausstellung der Superlative. Schon vor der Eröffnung am Donnerstag gab es einen Rekord: Über 20.000 Tickets im Vorverkauf, das hat es in der Geschichte des Hauses noch nie gegeben.

