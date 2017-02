ATV-Verkauf an ProSieben-Gruppe bestätigt

ATV-Eigentümer Herbert Kloiber und die ProSieben.Sat1-Puls-4-Gruppe bestätigen offiziell die Übernahme von ATV durch die ProSieben-Gruppe. „Entsprechende Verträge wurden am 6. Februar 2017 abgeschlossen. Die Akquisition muss von den zuständigen Medien- und Kartellbehörden in Österreich genehmigt werden“, teilten Kloiber und die ProSieben-Gruppe heute in einer Aussendung mit.

Übernahme soll Fortbestand von ATV sichern

„Ziel des Kaufs ist es, ATV in die ProSiebenSat.1-Puls 4-Gruppe zu integrieren und die Position von ATV auf dem österreichischen TV-Markt so nachhaltig zu stärken“, erklärte ProSiebenSat.1-Puls-4-Geschäftsführer Markus Breitenecker. „Ich freue mich, dass wir für den Fortbestand des Unternehmens die optimale Lösung gefunden haben“, sagte ATV-Eigentümer und Tele-München-Chef Kloiber.

„Durch die geplante Integration und Sanierung will Puls 4 den Fortbestand von ATV langfristig sichern“, hieß es in der gemeinsamen Erklärung weiter. „Dabei würden ATV und Puls 4 wechselseitig insbesondere vom Know-how und den Prozessen innerhalb der Senderfamilie profitieren.“

Die ATV-Sender-Gruppe wird von der ATV Privat TV GmbH & Co. KG betrieben und gehörte bisher Herbert Kloibers Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft. Die ProSiebenSat.1-Puls 4 GmbH ist eine Tochter des deutschen Privat-TV-Konzerns ProSiebenSat.1 Media SE.