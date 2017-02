Biathlon-WM: Fourcade jagt in Hochfilzen Rekorde

Der Franzose Martin Fourcade bestimmt das Biathlon-Geschehen schon seit mehreren Jahren. Die Überlegenheit des 28-Jährigen in dieser Saison übertrifft aber sogar die ehemaligen Glanzzeiten der lebenden Legende Ole Einar Björndalen. Zehn Einzel-Siege und drei Podestplätze in 15 Rennen suchen ihresgleichen. Auch bei der am Donnerstag beginnenden WM in Hochfilzen ist davon auszugehen, dass er abräumen wird. Denn besonders in den entscheidenden Phasen am Schießstand macht er kaum Fehler.

Mehr dazu in sport.ORF.at