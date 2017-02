Gedenkmauer für rund 52.000 Nazi-Opfer im Elsass geplant

Eine 80 Meter lange Gedenkmauer soll ab dem Herbst im Elsass an die Opfer der Nazi-Herrschaft erinnern. Darauf werden die Namen von rund 52.000 Menschen eingemeißelt, die während des Zweiten Weltkriegs zu Tode kamen, wie der Regionalrat gestern Abend mitteilte. Das Mahnmal soll in dem Ort Schirmeck südwestlich von Straßburg errichtet werden, wo es bereits ein Museum zur NS-Zeit gibt.

Die „Mauer der Namen“ soll daran erinnern, dass das Elsass und das nördlich angrenzende Departement Moselle nach ihrem Anschluss an das Deutsche Reich im Jahr 1940 besonders hohe Verluste zu verzeichnen hatten. Die Sterblichkeit pro Kopf sei dreimal höher gewesen als in anderen Teilen Frankreichs, sagte der Historiker Jean-Laurent Vonau der Nachrichtenagentur AFP.

Auf der Gedenkmauer sollen die Namen der Opfer in alphabetischer Reihenfolge erscheinen - ohne Angabe, wie oder warum sie zu Tode kamen. Details zu den Toten sollen einer elektronischen Datenbank in dem Schirmecker Museum zu entnehmen sein. Unter den mehr als 50.000 Opfern der Region sind auch rund 30.000 Männer, die von den Nazis als Soldaten zwangsrekrutiert wurden. Viele von ihnen wurden an der Ostfront getötet.