Sadismus auf der Bühne: Milo Rau provoziert in Zürich

Die Bilder sind beklemmend: Schauspieler mit Behinderung, die wie Hunde am Halsband gegängelt und erniedrigt werden, die am Kreuz gefoltert werden und Kot essen müssen. Der gefeierte Schweizer Meister des politischen Theaters, Milo Rau (40), sprengt mit seinem neuen Stück „Die 120 Tage von Sodom“, das am Freitag im Schauspielhaus Zürich Premiere feiert, mehrere Tabus.

Rau nimmt in seiner Inszenierung Pier Paolo Pasolinis und Marquis De Sades umstrittenen Stoff frei assoziierend auf. Die Schauspieler haben Trisomie 21 (Down-Syndrom).

Die Handlung orientiert sich an der Filmvorlage Pasolinis: Mitglieder des faschistischen Staates Salo halten junge Leute gefangen, leben ihre Triebe an ihnen aus, foltern und ermorden sie.

Gewalt im Mittelpunkt

„Ich denke schon, dass Gewalt - soziale Gewalt, körperliche Gewalt, Gewalt in Beziehungen zwischen Menschen - das Thema ist, das mich in allen Projekten, die ich jemals gemacht habe, fasziniert hat“, so Rau gegenüber dem ORF-„kultur.montag“.

Ein weiteres Thema für Rau ist die Auslöschung von Menschen mit Behinderungen in der heutigen Gesellschaft. Vor 20 Jahren hätte man jemanden, der die Abtreibung eines behinderten Kindes auch nur vorgeschlagen hätte, „Faschisten genannt“, sagte Rau. Heute würden neun von zehn dieser Kinder abgetrieben.