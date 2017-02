Dubai meldet Rekordzahl an Touristen

Das Golfemirat Dubai hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Touristen verzeichnet. Es seien 14,9 Millionen Besucher eingereist, fünf Prozent mehr als 2015, teilte die Tourismusbehörde heute mit. Dubai profitiert von seinem Ruf als sicheres Land sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende in einer unruhigen Weltregion. Spätestens im Jahr 2020 will das Emirat seine Besucherzahl auf 20 Millionen steigern.

Im vergangenen Jahr stammte der größte Teil der Besucher (23 Prozent) den Angaben zufolge aus anderen Staaten der Golfregion. Unter diesen rund 3,4 Millionen Menschen kamen demnach mit 1,64 Millionen fast die Hälfte aus Saudi-Arabien. Europäer machten 21 Prozent der Reisen aus.

Besonders stark stieg laut der Behörde die Zahl der chinesischen Besucher, und zwar um 20 Prozent auf mehr als eine halbe Millionen. Zudem wurden 240.000 russische Reisende registriert, 14 Prozent mehr als 2015.