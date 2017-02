Amnesty: 13.000 Tötungen in syrischem Gefängnis

In Syrien werden laut Amnesty International Häftlinge systematisch gefoltert und getötet: Jede Woche würden im Militärgefängnis Saidnaja bei Damaskus bis zu 50 Häftlinge unter völliger Geheimhaltung erhängt, berichtet die Menschenrechts-NGO in einem neuen Bericht. Bis zu 13.000 Gefangene seien so ermordet worden, dazu kämen Tausende Tote, die durch Hunger, Durst oder Folter und Misshandlung umgekommen seien.

