Auch Republikaner verweigerten Zustimmung

Der US-Senat hat am Mittwoch in der knappsten Abstimmung der Geschichte Elisabeth DeVos als Bildungsministerin bestätigt. 50 Senatoren stimmten am Dienstag für die Berufung und 50 dagegen, darunter auch Republikaner. Entsprechend der Verfassung gab damit die Stimme von Vizepräsident Mike Pence den Ausschlag. Die milliardenschwere Unternehmerin aus Michigan, die über keinerlei praktische Erfahrung im Bildungswesen verfügt, ist damit das erste Kabinettsmitglied der US-Geschichte, das durch diese Regelung ins Amt kam.

