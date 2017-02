GPA-Chef Katzian zu Mindestlohn und Arbeitszeit

Gewerkschaft und Wirtschaft sollen sich über Mindestlohn und flexible Arbeitszeit einigen, sonst will die Regierung aktiv werden. In der ZIB2 zu Gast ist der Chef der Privatangestellten-Gewerkschaft, Wolfgang Katzian (SPÖ).

Ein gelöster Konflikt - oder doch Streit über Slowenen?

Die Reform der Kärntner Landesverfassung könnte am Streit über die Erwähnung der slowenischen Volksgruppe scheitern.

Was IS und Krieg hinterlassen haben

Die ZIB2 begleitet einen Mann, der sich weigerte, die Stadt Mossul zu verlassen.

Wo bis zu 70 Prozent für Trump stimmten

In Kleinstädten und am Land sind sich viele sicher: Der US-Präsident hält seine Versprechen. In der ZIB2 eine Reportage.

„America First“ - aber wer wird Zweiter?

Nach der Ansage von Donald Trump reagieren Satiriker mit Bewerbungsvideos für ihre Länder.

