Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer im Gespräch

Der überraschende WM-Titel im Super-G hat den langen Leidensweg von Nicole Schmidhofer beendet. 2012 war sie noch aus allen ÖSV-Kadern geflogen, dann laborierte sie an einer schweren Knieverletzung. In St. Moritz holt sich die 27-jährige Steirerin jetzt das erste Gold. Schmidhofer ist aus St. Moritz zugeschaltet.

Rumänische Revolte

Minusgrade und regnerisches Wetter - aber auch heute sind in der rumänischen Hauptstadt Bukarest wieder Tausende Demonstranten auf der Straße. Gegen die Regierung, gegen Korruption. Es ist Tag acht der größten Proteste in der jüngsten Geschichte des Landes, und ein Ende scheint nicht in Sicht. Unterstützung kommt von Präsident Iohannis, der bei der heutigen Parlamentssitzung scharfe Kritik an der Regierung übt. Live im Studio dazu: Oliver Jens Schmitt, Osteuropa-Experte, Universität Wien.

„Fifty Shades of Grey“

Zwei Jahre nach dem Kinofilm „Fifty Shades of Grey“ feiert die Fortsetzung der Sadomaso-Romanze am Abend Europapremiere in Hamburg. Auf dem roten Teppich vor dem Cinemaxx Dammtor werden die Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan, Regisseur James Foley und Romanautorin E. L. James erwartet.

