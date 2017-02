US-Schauspieler Richard Hatch gestorben

US-Schauspieler Richard Hatch, bekannt vor allem als Captain Apollo aus der Fernsehserie „Kampfstern Galactica“, ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren, wie US-Medien berichteten. Hatch litt zuletzt unter Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie TMZ-Online berichtete.

Hatch begann seine Schauspielerkarriere 1970 als Mitglied der TV-Seifenoper „All My Children“, ehe er 1978 in eine der Hauptrollen in der Science-Fiction-Serie „Kampfstern Galactica“ schlüpfte. Einige Folgen der Serie wurden zu insgesamt drei Kinofilmen zusammengefasst.

Eine weitere bekannte Rolle, die Hatch verkörperte, war jene von Inspektor Dan Robbins in „Die Straßen von San Francisco“; Hatch folgte damals Michael Douglas in der Rolle des jungen Assistenten von Lieutenant Stone (Karl Malden) nach.