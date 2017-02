Burka spielt keine Rolle in Wiens Flüchtlingsarbeit

Die Burka sei in Flüchtlingsquartieren kaum Thema, sagt der Wiener Flüchtlingskoordinator Peter Hacker. Er will Frauen mit anderen Maßnahmen stärken. Das verpflichtende Integrationsjahr wird in Wien weit mehr als 10.000 Menschen betreffen.

