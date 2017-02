Telefonat mit Erdogan: Trump bekennt sich zu NATO

US-Präsident Donald Trump hat bei Telefonaten mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy die Bedeutung der NATO bekräftigt. In seinem Gespräch mit Erdogan versicherte Trump der Türkei gestern die Unterstützung der USA „als strategischer Partner und NATO-Verbündeter“, wie das Weiße Haus mitteilte. Er hob laut Angaben zudem die „engen, langjährigen Beziehungen“ zwischen beiden Ländern und ihr „gemeinsames Engagement“ bei der „Bekämpfung des Terrorismus in all seinen Formen“ hervor.

Betonung auf Kosten

Auch in seinem Gespräch mit Rajoy betonte Trump das enge Verhältnis zwischen Spanien und den USA und die vielen „gemeinsamen Interessen“ beider Länder. Nach Angaben des Weißen Hauses unterstrich er zudem das Bekenntnis der USA zur NATO. Gleichzeitig mahnte er aber, dass alle NATO-Partner „die Last der Verteidigungsausgaben“ gemeinsamen tragen müssten.

Nach dem Machtwechsel in Washington war bei den europäischen NATO-Bündnispartnern die Sorge gewachsen, dass die Trump-Regierung die transatlantische Partnerschaft infrage stellen und eine Spaltung Europas vorantreiben könnte. Trump hatte Mitte Jänner die NATO als überholt bezeichnet, weil sie „vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde“ und sich „nicht um den Terrorismus gekümmert“ habe.