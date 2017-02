Ski-WM: Schmidhofer hakt Vergangenheit ab

Der überraschende WM-Titel im Super-G hat den langen Leidensweg von Nicole Schmidhofer beendet. 2012 war sie noch aus allen Kadern des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) geflogen und musste die Saisonvorbereitung aus der eigenen Tasche bezahlen, in der vergangenen Saison hätte eine schwere Knieverletzung beinahe den endgültigen Schlussstrich unter ihre Karriere gezogen. In St. Moritz stand die 27-Jährige nun erstmals als Siegerin im Rampenlicht. „Das hat wohl alles so sein müssen“, sagte Schmidhofer den Tränen nahe.

Mehr dazu in sport.ORF.at