Doskozil für Einsatz von Soldaten in Zügen

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat im ORF-„Report“ gestern angeboten, dass Soldaten in Zügen Personenkontrollen durchführen könnten. Es soll eine Maßnahme im Kampf gegen illegale Migration sein. „Grenzkontrollen gibt es natürlich auch in der Bahn. Und wenn wir im Assistenzeinsatz sind für Grenzkontrollen, dann ist das ein Angebot, das wir dem Innenministerium gemacht haben, dass wir auch bereit sind hier, wenn es erforderlich ist, personell zu unterstützen“, so Doskozil.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht dafür derzeit aber keine Notwendigkeit: „Die Grenzkontrollen in den Zügen erfolgen derzeit durch trilaterale Streifen zum Beispiel in Italien, Österreich und Deutschland - und gegenüber Ungarn sind es die Polizisten beider Länder. Und ich glaube, das ist relativ gut aufgestellt“, sagte Sobotka im Ö1-Morgenjournal.