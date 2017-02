Erdogan und Trump wollen gemeinsam gegen IS vorgehen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein US-Kollege Donald Trump haben Regierungskreisen zufolge in einem Telefongespräch ein gemeinsames Vorgehen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien vereinbart. Die Kooperation betreffe die beiden vom IS kontrollierten Städte al-Rakka und al-Bab, hieß es heute aus Regierungskreisen in Ankara.

Erdogan habe die USA zudem aufgefordert, nicht länger die Kurdenmiliz YPG zu unterstützen. Weitere Themen in dem Telefonat seien eine Sicherheitszone in Syrien, die Flüchtlingskrise und der Kampf gegen Terror gewesen. CIA-Direktor Mike Pompeo werde in die Türkei reisen, um über die Kurdenmiliz YPG zu beraten, hieß es in den Kreisen.

Bekenntnis zur NATO

Die YPG gehört zu einer von den USA unterstützten Anti-IS-Allianz und gilt als der schlagkräftigste Verbündete des Westens gegen den IS. Das türkische Militär bekämpft dagegen die Kurdenmiliz in Syrien. Die Türkei hatte Trump bereits vor dessen Amtsantritt aufgefordert, mit der Miliz zu brechen.

In dem Telefonat bekannte sich Trump auch zur NATO und versicherte der Türkei die Unterstützung der USA „als strategischer Partner und NATO-Verbündeter“, wie das Weiße Haus mitteilte.