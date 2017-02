Flucht von Ex-Nazis beeinflusst Wahlen bis heute

Die Flucht ehemaliger Nationalsozialisten 1945 aus sowjetischen Besatzungszonen hat noch heute Einfluss auf Wahlergebnisse in Österreich. In Oberösterreich etwa ist die FPÖ laut einer Studie bis jetzt in Orten stärker, in denen Ex-Nazis damals bevorzugt zugezogen sind.

