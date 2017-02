Flughafen Wien von deutschen Streiks kaum betroffen

Die Warnstreiks des Bodenpersonals der Flughäfen in Berlin, Stuttgart und Hamburg hat auf den Flughafen Wien nur sehr geringe Auswirkungen. Drei Berlin-Flüge mussten gestrichen werden, einer erfolgte verspätet. Insgesamt gibt es heute 17 Verbindungen Wien-Berlin bzw. umgekehrt.

Die Streiks in Stuttgart und Hamburg hatten bisher keine Auswirkungen. Für beide Destinationen gibt es jeweils zwölf Flugverbindungen, so Flughafen-Sprecher Peter Kleemann zur APA. Er empfiehlt den Reisenden, bei ihrer Fluglinie nachzufragen, ob alles planmäßig verläuft.

In Deutschland hingegen hatte der Warnstreik schon erhebliche Folgen. In Berlin-Tegel fielen 134 Flüge aus, am Flughafen Berlin-Schönefeld weitere 22.

APA/dpa/Jörg Carstensen

Die deutsche Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten - die etwa in der Be- und Entladung, dem Check-in oder dem Einwinken von Flugzeugen arbeiten - eine Erhöhung der Stundenlöhne von derzeit etwa elf auf zwölf Euro. Zudem sollen die Beschäftigten bessere Aufstiegsmöglichkeiten erhalten.