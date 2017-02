Sicherheitslage enorm angespannt

Seit mehr als zwei Jahrzehnten tobt in Somalia ein blutiger Bürgerkrieg - verantwortlich dafür sind rivalisierende Clans. Eigentlich sollte im Vorjahr ein neuer Präsident gewählt werden, immer wieder musste die Wahl verschoben werden. Am Mittwoch war es schließlich so weit, allerdings wählten nicht wie versprochen die Somalier, sondern die Parlamentarier. Aufgrund der enorm angespannten Sicherheitslage geschah das unter ungewöhnlichen Bedingungen: Ein Flugzeughangar diente als Wahllokal.

