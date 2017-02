ÖVP-Chef kritisiert Vorgehensweise

Die Pläne von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), das Demonstrationsrecht einzuschränken, sorgen nun auch parteiintern für Kritik. Nicht einverstanden mit Sobotkas Vorgehensweise zeigte sich am Mittwoch ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. Sensible Themen wie Grundrechte müsse man zuerst „intern erörtern“. Verunsicherung und Emotionalisierung seien einer Sachlösung abträglich, so Mitterlehner. Vom Koalitionspartner SPÖ gab es bereits ein kategorisches Nein zu Sobotkas „Alleingang“.

Lesen Sie mehr …