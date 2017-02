Keine Aufnahme von Österreich

„Die Nachrichten sind nicht gut.“ Mit Worten wie diesen hat EU-Kommissar Frans Timmermans am Mittwoch eine ernüchternde Zwischenbilanz zum laufenden EU-Umverteilungsprogramm für die in Griechenland und Italien gestrandeten Flüchtlinge gezogen. Laut Angaben seien bisher zwar rund 12.000 Menschen in anderen EU-Ländern untergekommen - von den ursprünglich geplanten 160.000 sei diese Zahl aber noch weit entfernt. Zusagen werden nun unter anderem auch aus Österreich erwartet, wo bisher kein einziger Flüchtling aus dem EU-Programm aufgenommen wurde.

