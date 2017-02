Aufregung über Stornogebühren in Wiener Restaurant

Stornogebühren in einem Restaurant sorgen derzeit in Wien für Aufregung: Eine Wienerin musste ihren Besuch in einem Lokal kurzfristig absagen und bekam dennoch eine Rechnung in der Höhe von 209 Euro. Die Wirtschaftskammer Wien (WKW) hat dafür Verständnis.

