Verurteilter Dschihadist entkommt belgischen Behörden

Die belgische Justiz hat eine weitere Panne bei der Terrorabwehr eingeräumt: Ein belgisch-syrischer Dschihadist, der vergangenes Jahr wegen Terrorrekrutierung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde, sei vor Haftantritt entkommen und kürzlich in der Türkei gefasst worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft heute in Brüssel zu AFP.

Freund von Brüssel-Attentäter

Er bestätigte damit einen Bericht der Zeitung „La Derniere Heure“. Der 26-jährige Khaled Khattab habe sich offenbar nach Syrien absetzen wollen, sagte der Sprecher weiter. Belgien habe inzwischen bei der Türkei seine Auslieferung beantragt. Khattab war den Angaben zufolge ein Freund des Selbstmordattentäters Najim Laachraoui, der für den blutigen Anschlag auf den Brüsseler Flughafen vor einem Jahr verantwortlich war.

Khattab war im Mai 2016 zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Nach dem Urteil war er vorübergehend wieder auf freien Fuß gesetzt worden, wobei ihm die Flucht gelang, wie der Justizsprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft habe damals auf seine sofortige Inhaftierung gedrungen, sagte er weiter. Das Gericht habe das aber nicht für nötig befunden, weil Khattab einen festen Wohnsitz in Belgien gehabt habe.

Mehrere Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz

Bei einer Anti-Terror-Razzia wurden unterdessen in Brüssel elf Personen vorläufig festgenommen. Die Polizeiaktion in der Nacht auf heute stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu möglicherweise zurückgekehrten Syrien-Kämpfern, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit.

Die Durchsuchungen fanden an mehreren Orten im Großraum Brüssel statt - unter anderem in der Gemeinde Molenbeek. Dort hatten einige der mutmaßlichen Attentäter von Paris und Brüssel Unterschlupf gefunden. Erst Mitte Jänner hatten Polizisten in Molenbeek vier Häuser durchsucht und drei Männer vorläufig festgenommen. Sie wurden nach Verhören freigelassen.