Grüne für allgemeine Eingangsphase an Universitäten

Die Grünen wollen statt Zugangsbeschränkungen an den Universitäten die Einführung einer einjährigen allgemeinen Studieneingangsphase für alle Anfänger. Die derzeitige Diskussion über eine Studienplatzfinanzierung läuft für Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer verkehrt: „Wir diskutieren nicht, was ein Studienplatz kostet, sondern nur, wie viele Studierende wir rausschmeißen.“

Maurer zufolge sei es zudem ein Faktum, dass die Studienwahl vielfach nicht rational erfolgt. Dem würde eine allgemeine Studieneingangsphase im Ausmaß von 60 ECTS-Punkten entgegenwirken, ist Maurer überzeugt.

In einer solchen würden Maurer zufolge die Studienanfänger einerseits Themen vermittelt bekommen, die ohnehin in allen Studienrichtungen unterrichtet würden, wie etwa Wissenschaftstheorie und Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, und andererseits könnten sie in manche Studien „hineinschnuppern“. Das soll auch hochschulübergreifend möglich sein. „So vermeidet man Doppel- und Dreifachinskriptionen und damit Drop-outs“.