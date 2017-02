Berlinale eröffnet mit Wettbewerbsfilm „Django“

In Berlin wird morgen die Berlinale eröffnet. Festivalleiter Dieter Kosslick empfängt am Abend Filmschaffende und Prominente im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz zur Vorführung des Wettbewerbsfilms „Django“. Bis zum 18. Februar konkurriert der französische Film des Regisseurs Etienne Comar über das Leben des Gipsy-Gitarristen Django Reinhardt um die Hauptpreise Goldener und Silberner Bär.

Insgesamt stehen 18 Filme im Rennen um die begehrten Berlinale-Trophäen - darunter mit Josef Haders Regiedebüt „Wilde Maus“ auch ein Beitrag aus Österreich. Die vom ORF kofinanzierte Gesellschaftssatire dreht sich um einen entlassenen Journalisten auf Rachefeldzug.

Bei der Berlinale werden Stars wie Richard Gere, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Hugh Jackman und Catherine Deneuve erwartet. Der Wettbewerbsjury sitzt in diesem Jahr der niederländische „Elle“-Regisseur Paul Verhoeven vor. Binnen elf Tagen werden im Rahmen des nach eigener Darstellung größten Publikumsfestivals der Welt 399 Produktionen gezeigt.