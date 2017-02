Nach Angriff: Rotes Kreuz setzt Afghanistan-Einsatz aus

Das Rote Kreuz hat seine Arbeit in Afghanistan nach einem tödlichen Angriff auf einen Hilfstransport ausgesetzt. Bis klar sei, was genau bei dem Einsatz im Norden des Landes geschehen sei, werde die Arbeit unterbrochen, sagte Dominik Stillhart vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) heute in Genf zu Reuters TV.

Mindestens sechs afghanische Mitarbeiter des IKRK wurden nach Angaben der Regierung der Provinz Jowzjan getötet. Vermutlich hätten Kämpfer der der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Konvoi überfallen, der Hilfsgüter zu den unter heftigen Schneestürmen leidenden Menschen in der Region bringen wollte. Der IS sei dort sehr aktiv, sagte Gouverneur Lotfullah Asisi zu Reuters.

Zwei weitere Mitarbeiter würden vermisst, teilte das IKRK mit. Die Gruppe habe aus drei Fahrern und fünf Helfern bestanden. Diese hätten laut IRKK-Präsident Peter Maurer „schlicht ihre Pflicht getan, sie haben selbstlos versucht, den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen“.