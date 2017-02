Rot-Kreuz-Chef zu Jobs für Flüchtlinge

Was kosten Flüchtlinge, was bringen sie dem Staat? Zur Integration von Asylberechtigten auf dem Arbeitsmarkt ist der Präsident des Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer, Gast in der ZIB2.

Wie geschlossen ist die Balkan-Route?

Ein Jahr nach Schließung des Fluchtkorridors am Balkan haben 16 Länder jetzt verbesserte Kontrollen vereinbart.

Der Schock nach dem „Brexit“-Schock

Zehntausende Österreicher in Großbritannien wissen nicht, wie es für sie nach einem EU-Austritt weitergeht.

Wie russische „Trolle“ Unfug anstellen

Cyberaktivisten verbreiten im Internet Falschmeldungen und das sehr professionell.

Statt nach Los Angeles ins Niemandsland

Seit einer Woche sitzt ein Flugzeug nach einer Notlandung in der Arktis fest.

