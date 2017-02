IWF fordert von Athen bessere Berichte zu Wirtschaftsdaten

Der Internationale Währungsfonds (IWF) verlangt vom hoch verschuldeten Griechenland bessere Berichte über seine Wirtschaftsdaten. Das Thema Transparenz werde aber wahrscheinlich die Einschätzung der Schuldentragfähigkeit des Euro-Landes nicht ändern, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde heute bei einer Veranstaltung in Washington.

Lagarde sagte, der IWF habe versucht, in seinem Länderbericht zu Griechenland schonungslos die Wahrheit zu sagen. In seinem jüngsten Bericht fordert der IWF weitere Reformen. Vor allem die „unbezahlbar hohen“ Ausgaben für Pensionen müssten verringert werden. Bei der Steuer sollten die Menge der Ausnahmen verringert und die Sätze gesenkt werden. Offen blieb, ob sich der IWF am laufenden Griechenland-Hilfspaket beteiligt oder nicht.