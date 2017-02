Urteil zu US-Einreiseverbot weiter ausständig

Das US-Berufungsgericht will heute (Ortszeit) noch kein Urteil zu dem von Präsident Donald Trump verfügten Einreiseverbot verkünden.

Gegen die auf 90 Tage begrenzten Einreiseverbote gegen Menschen aus dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen hatten die Bundesstaaten Minnesota und Washington geklagt. Ein Bundesrichter in Seattle hatte ihnen am vergangenen Freitag recht gegeben und die Einreisesperre vorläufig aufgehoben. Dagegen hatte das US-Justizministerium Widerspruch eingelegt, den das Berufungsgericht vorläufig ablehnte.

Urteil noch diese Woche erwartet

Die drei Richter des Berufungsgerichts in San Francisco brachten Regierung und deren Kontrahenten mit bohrenden Fragen zu den Dekreten des Präsidenten zeitweilig in Erklärungsnot. Nach der über einstündigen Befragung kündigte das Berufungsgericht ein rasches Urteil an, das noch in dieser Woche erwartet wird. Allerdings wird damit gerechnet, dass der Streit vor der letzten Instanz, dem Supreme Court, landen wird.

Trump-Kritik an US-Gerichten

Unterdessen kritisierte Trump die Justiz des Landes als politisch. „Ich will niemals ein Gericht als voreingenommen bezeichnen, also werde ich es nicht voreingenommen nennen“, sagte der Republikaner in einer Rede vor Sicherheitskräften. „Aber Gerichte scheinen so politisch zu sein.“

Dabei wäre es großartig für das US-Justizsystem, wenn die Gerichte seinen Erlass zum Einreiseverbot gelesen hätten und nun das Richtige täten. „Es hat mit der Sicherheit unseres Landes zu tun“, so der Präsident.