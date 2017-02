Erneut Massenproteste gegen rumänische Regierung

Trotz heftigen Schneefalls sind Tausende Menschen heute Abend in Bukarest den neunten Tag in Folge gegen die sozialliberale Regierung des Ministerpräsidenten Sorin Grindeanu auf die Straße gegangen. In mindestens drei Städten lag die Zahl der Demonstranten bei mehreren hundert. Sie verlangen den Rücktritt der Regierung, die ihrer Ansicht nach den Kampf gegen Korruption bremsen wolle.

Zuvor war erwartungsgemäß ein Misstrauensantrag der bürgerlichen Opposition gegen die Regierung gescheitert, die im Parlament über eine komfortable Mehrheit verfügt. Grindeanu hatte bereits am Sonntag die Eilverordnung aufgehoben, die die strafrechtliche Verfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. Diese Verordnung hatte die Serie von Protesten ausgelöst. Trotz des Einlenkens haben die Demonstranten kein Vertrauen zu Grindeanu.