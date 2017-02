Trudeau will vor EU-Parlament für CETA werben

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will persönlich vor dem Europäischen Parlament für das Freihandelsabkommen CETA werben. Er wolle die Parlamentarier in Straßburg am kommenden Donnerstag überzeugen, dass CETA „das progressivste Handelsabkommen ist, das Kanada oder die EU jemals ausgehandelt haben“, hieß es in einer gestern in Ottawa verbreiteten Erklärung Trudeaus.

Trudeaus Besuch wäre der erste Auftritt eines kanadischen Premierministers vor dem Europäischen Parlament. Das Parlament muss dem europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen noch zustimmen. Der zuständige Handelsausschuss hatte es am 24. Jänner abgesegnet und dem Plenum die Zustimmung empfohlen.

Vorläufig in Kraft treten könnte CETA ab April. Damit das Abkommen vollständig rechtskräftig wird, müssen aber noch die nationalen Parlamente der 28 EU-Mitgliedstaaten ihre Zustimmung geben.