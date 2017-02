Fußball: Sportfreunde Lotte weiter Pokalschreck

Die Sportfreunde Lotte bleiben weiter der Schrecken der Großclubs im DFB-Pokal. Nach den Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen scheiterte gestern im Achtelfinale nun auch Zweitligist 1860 München am Drittliga-Neuling. Viel Mühe hatte Dortmund gegen Hertha BSC und zwei Österreicher trugen sich in den Mittwochspielen in die Schützenliste ein.

