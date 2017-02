USA: Jeff Sessions als Justizminister bestätigt

Der US-Senat hat grünes Licht für den Amtsantritt des republikanischen Senators von Alabama, Jeff Sessions, als neuer Justizminister gegeben. Die Senatoren billigten den Personalvorschlag von US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend mit 52 zu 47 Stimmen. Sessions war einer der ersten Unterstützer von Trump bei den Republikanern und ist für seine harte Haltung in Fragen wie Einwanderung bekannt.

Die Anhörung hatte sich seit Jänner hingezogen. Die erste Sitzung war durch Demonstranten in Ku-Klux-Klan-Kutten gestört worden. Sessions war in den 1980er Jahren vorgeworfen worden, rassistische Bemerkungen gemacht zu haben. In seiner Anhörung verurteilte er die „hasserfüllte Ideologie“ der Rassistengruppe.

Der 70-Jährige ist bei Bürgerrechtlern auch wegen seiner Haltung in der Einwanderungspolitik, zu Überwachungsprogrammen und zum Drogenrecht umstritten.