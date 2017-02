Kindesmissbrauch: Jugendlicher in Vorarlberg vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute ein Jugendlicher wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der zur Tatzeit 17-Jährige soll sich an Kindern vergangen haben, die in der Obhut des Vorarlberger Kinderdorfs standen.

