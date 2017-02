Schweden bekämpft „Fake News“ mit einem Bären

Ob Wahrheit, Halbwahrheit oder Lüge - oft ist die Beurteilung von Nachrichten für Medienkonsumenten nicht leicht. Ein Knackpunkt dabei ist die Sensibilisierung schon in jungen Jahren. Schweden richtet sich nun in einem Comic schon an die Kleinsten - mit „Bamse“, dem stärksten Bären der Welt.

Schweden hat jetzt einen kreativen Weg gefunden, um den Kleinsten die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge näherzubringen.

„Bamse“ ist in Schweden ein beliebter Comic. Sein jüngstes Abenteuer führt ihn in die Welt der „Fake News“. Ein Freund von Bamse glaubt, im Wald ein Monster zu sehen, und erzählt es weiter, ohne es nachzuprüfen. Und dann wird im Internet auch noch das Gerücht gestreut, Bamse habe seine Zauberkräfte verloren. Das geht natürlich gar nicht.