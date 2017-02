Biathlon-WM: ÖSV-Team bereit für Heimspiele

Mit der Mixed-Staffel wird heute (14.45 Uhr, live in ORF eins) die Biathlon-WM in Hochfilzen eröffnet. Vor den Heimspielen sprüht das Team des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) „voller Energie“, Erfolgsdruck will man sich für das Schützenfest vor der Haustür aber keinen machen. „Sie sollten nicht daran denken, was sein muss“, betonte Sportdirektor Markus Gandler. „Wenn, dann darf es passieren.“ Und dass seine Schützlinge vorne mitmischen können, haben sie schon mehrmals bewiesen.

