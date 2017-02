Neue Zeiten auf Landes- und Bundesebene

Keine vier Wochen nach Erwin Pröll in Niederösterreich hat mit Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer der letzte verbliebene ÖVP-„Landesfürst“ alter Schule seinen Rückzug angekündigt. Damit ist in der Volkspartei nicht nur der landespolitische Generationswechsel abgeschlossen - auch bundespolitisch brechen damit neue Zeiten an. Die Partei steht fürs Erste so wenig unter Länderkuratel wie seit Jahrzehnten nicht. Aber auch die oftmals schützende Hand der politischen Schwergewichte bei internen Konflikten fällt weg.

