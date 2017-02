Polizei tötete Afroamerikaner - Millionensumme für Eltern

Nach der Tötung eines jungen Afroamerikaners durch zwei Polizisten in Los Angeles im Jahr 2014 erhalten die Eltern des Opfers eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro). Der Stadtrat stimmte gestern (Ortszeit) einem bereits im Herbst getroffenen Vergleich mit der Familie des getöteten Ezell Ford zu.

Keine weitere strafrechtliche Verfolgung

Erst zwei Wochen zuvor hatten die Behörden entschieden, die zwei in den Tod des Mannes verwickelten Polizisten nicht weiter strafrechtlich zu verfolgen.

Der 25-jährige Ford war im August 2014 in der Nähe seines Wohnhauses in Los Angeles von zwei Polizisten erschossen worden. Nach Aussage der Beamten verhielt er sich verdächtig. Der Familie des Opfers zufolge litt Ford an Schizophrenie. Bei der Überprüfung des Mannes entwickelte sich ein Handgemenge, im Zuge dessen Ford laut Polizei versucht haben soll, einem Beamten die Waffe zu entwenden.

2015 hatte ein Aufsichtsgremium der Polizei erklärt, die Beamten hätten keinen offensichtlichen Grund gehabt, Ford zu überprüfen. Einer der Beamten habe unrechtmäßig das Feuer eröffnet, der zweite habe jedoch rechtmäßig von seiner Waffe Gebrauch gemacht, als Ford mit seinem Kollegen gerungen habe.