Länder schicken schillernde Delegierte

In Deutschland wird am Sonntag ein neuer Bundespräsident gewählt. Praktisch fix ist die Kür des ehemaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD). Anders als bei der Direktwahl in Österreich wird in Deutschland der Präsident von der Bundesversammlung gekürt. Und dort sitzen neben den Bundestagsabgeordneten Delegierte der Länder, die wiederum auf Berühmtheiten setzen. Die Besetzung erinnert mitunter an Reality-TV-Shows - mit umgekehrten Vorzeichen: Die A-, B- und C-Promis sitzen in der „Jury“.

Lesen Sie mehr …