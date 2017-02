Soullegende Aretha Franklin kündigt Rückzug an

Soulsängerin Aretha Franklin will im September noch ein letztes Album veröffentlichen, dieses mit ein paar Konzerten begleiten und sich dann „zur Ruhe setzen“. Das kündigte sie gegenüber dem lokalen Detroiter Nachrichtensender Local 4. „Das wird mein letztes Jahr“, sagte Franklin gegenüber einem Lokalreporter in ihrer Heimatstadt, „das war’s“. Franklin blickt auf eine über 50-jährige Musikkarriere zurück.

APA/AFP/Nicholas Kamm

Die Ankündigung falle ihr nicht leicht, so Franklin, „da ich mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht habe“. Die 74-Jährige kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen und musste letztes Jahr mehrere Konzerte absagen. Als Grund für ihren Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt nannte sie, dass sie noch Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen will, bevor die mit dem College beginnen.

Noch kann Franklin es aber „nicht erwarten, ins Studio zu kommen“. Die Aussicht auf das neue Album, das aus lauter neuen Songs bestehen und in Kooperation mit Soulkollegen Stevie Wonder entstehen soll, mache sie beinahe „übermütig“. Stilistisch werde das Album „irgendwie in mehrere Richtungen zugleich“ gehen. (luz/ORF.at)