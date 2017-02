Venezuela soll jahrelang Pässe und Visa verkauft haben

Venezuela hat in der Krisenregion des Mittleren Ostens nach einem Medienbericht jahrelang Pässe und Visa verkauft, möglicherweise auch an Terrorverdächtige. Der US-Sender CNN beruft sich bei seinen Langzeitrecherchen unter anderem auf einen früheren Botschaftsmitarbeiter im Irak. Demnach seien Pässe für mehrere tausend US-Dollar verkauft worden - mit einem Pass Venezuelas kann man in über 130 Ländern visafrei einreisen.

Die Regierung des Landes weist solche Vorwürfe zurück. Der Informant, der derzeit in Spanien lebt, sagte, er fühle sich stark bedroht.

Schon 2014 gab es Informationen, dass in den letzten Jahren mindestens 173 Personen, die aus dem Mittleren Osten stammen, von Venezuela mit Papieren ausgestattet worden seien. In den USA gibt es mit Hinweis auf Verbindungen des sozialistisch regierten Venezuela zum Iran und zur libanesischen Schiitenpartei und -miliz Hisbollah Warnungen, dass mit Hilfe Venezuelas Terrorverdächtige in das Land einreisen könnten.